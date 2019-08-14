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’nın 6 aylık cirosu % 24 arttı

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Sabancı’nın 6 aylık cirosu % 24 arttı
SABANCI Holding'in konsolide satışları, 2019'un ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30.4 milyar TL oldu. Sabancı Holding konsolide faaliyet kârı ise, 4.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam varlıkları 394.2 milyar TL'ye ulaşırken toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 30.5 milyar TL oldu. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Enerjide satışlarımızı yüzde 25 büyüttük. Sanayi tarafında ise, Axiom Materials'ı bünyemize katarak, Kordsa'yı iddialı bir konumuna taşıdık" dedi.
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Sabancı’nın 6 aylık cirosu % 24 arttı
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