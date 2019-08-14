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Son dakika haberi: bugün ne kadar? 14 Ağustos Gram, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları kaç TL? İşte detaylar

Altın kurunda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle son dakika gelişmeleri de yakından takip edilmeye başladı. Bu alana yatırım yapmak isteyenler, altınlarını bozmak isteyenler ya da hediyelik için düşünenler güncel rakamlarını araştırıyor. Geçtiğimiz sabah güne yükselişle başlayan kur, akşam saatlerinde ise düşüşe geçmişti. 14 Ağustos Çarşamba Gram, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durumu buradan takip edebilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 14.8.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 11:04
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Ağustos Gram, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları kaç TL? İşte detaylar

Önceki gün sert yükselen birçok kişiyi de meraklandırmıştı. Bu kurda yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinden itibaren bu alana yatırım yapmak isteyenler ya da hediyelik olarak almayı düşünenler canlı rakamları bu başlık altından görüntüleyebilecekler. 14 Ağustos Çarşamba Gram, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

14 Ağustos'ta altın fiyatları ile ilgili araştırmalar yine hız kazandı. Güncel rakamları ve diğer tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz.

İşte altın fiyatları;

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Ağustos Gram, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları kaç TL? İşte detaylar
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