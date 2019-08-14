Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Ağustos Gram, Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları kaç TL? İşte detaylar

Önceki gün sert yükselen altın fiyatları birçok kişiyi de meraklandırmıştı. Bu kurda yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinden itibaren bu alana yatırım yapmak isteyenler ya da hediyelik olarak almayı düşünenler canlı rakamları bu başlık altından görüntüleyebilecekler. 14 Ağustos Çarşamba Gram, Yarım, Tam, Cumhuriyet, Ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

14 Ağustos'ta altın fiyatları ile ilgili araştırmalar yine hız kazandı. Güncel rakamları ve diğer tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz.

İşte altın fiyatları;