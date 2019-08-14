Yatırımcının önündeki tüm engeller kalkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetiş dünyasının önünü açacak ve yatırımları teşvik edecek 35 maddelik Yatırım Eylem Planı'nı hazırladı. Eylem Planı'nın çalışma hayatından finansmana, yatırım yerinden imar izinlerine, katma değerli üretimden ticarete kadar birçok alanda atılacak adımlarla sermaye ve işgücünün yeni adresi Türkiye olacak. Beştepe'de geçen hafta gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda 35 eylemi hayata geçirme kararı alındı.Özel yatırım ve yatırımcının korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak. Özel yatırımlara yönelik hukuki güvence güçlendirilecek. İleri teknoloji üreten milli firmalara finansman sağlayacak risk sermaye fonu kurulacak. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından küresel ve bölgesel erişebilirliği artırılacak. Lojistik Master Planı hayata geçirilecek. Gümrük kapılarında yasadışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemlerinin üretimi sağlanacak. Tapu işlemlerinde emlak beyan değerine ilişkin bilgiler e-devlet sistemi üzerinden alınacak. Yatırım yerlerinin belirlenmesi için gerekli coğrafi verilere erişim tek bir noktadan sağlanacak. Küresel Yenilik Endeksi yol haritası hazırlanacak. İhracatçılar için sertifikasyon portalı oluşturulacak, yatırım izni kolaylaşacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilişkin yeni ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuat gözden geçirilecek.Üretımve ihracata yönelik ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması ve izinli alıcı uygulaması başlatılacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamında komple tesis getiren yatırımcının eşyasına ilişkin işlemler birleştirilecek. Su ürünleri enerji maliyetleri açısından tarım ürünü tarifesinde değerlendirilecek. Doğrudan yatırımlar açısından küresel işbirliği arttırılacak. Yerel yönetimlerin yatırım izinlerine yönelik uygulamaları sadeleştirilecek.