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Bakan açıkladı! Yeni ve modern 'te sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Batman'ın ilçesinin yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konut ile ticaret merkezindeki 98 iş yerinin anahtarlarının hak sahiplerine dağıtıldığını bildirdi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 10:51
Bakan açıkladı! Yeni ve modern Hasankeyf'te sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak ilçesinin yeniden inşası kapsamında çalışmalarda sona gelindi.

GAP'ın vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu ve HES, yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden kaynaklı olarak ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak.

Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde, yaklaşık 12,3 milyar liralık yatırım maliyetine sahip projenin 5 yılda bu maliyeti karşılayacak potansiyeli olduğu hesaplanıyor.

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Bakan açıkladı! Yeni ve modern Hasankeyf'te sona gelindi
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