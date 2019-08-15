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2.5 milyon ürünün ithalatına izin yok

Giriş Tarihi: 15.8.2019
2.5 milyon ürünün ithalatına izin yok
BU yılın ocak-temmuz döneminde güvenirliğinden şüphe duyulan 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetlenirken, bunlardan 2.5 milyonunun yurda girişi engellendi. Denetimler neticesinde ithalatı engellenen ürünler arasında 359 bin tıbbi cihaz, 391 bin oyuncak ve 106 bin çift iş eldiveni, 375 bin aydınlatma cihazı, 593 bin adaptör/ şarj cihazı, 53 bin otomotiv farı, 93 bin rulman, 185 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık ile 21 bin el aletinin yanı sıra 974 ton inşaat çeliği yer aldı. Risk esaslı olması nedeniyle denetimlerde riskli firmalara ve ürünlere öncelik verildi.
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2.5 milyon ürünün ithalatına izin yok
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