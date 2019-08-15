Son dakika: Bütçe Temmuz ayında 9.9 milyar TL fazla verdi!

Merkezi yönetim bütçesinde, temmuz ayında 9,9 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık kaydedildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 artarak 93,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 37,6 artarak 83,5 milyar lira oldu.

Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 yükselerek 496,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,7 artışla 565,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 9,9 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık verdi.

Türkiye cari fazla dönemine girdi

2018 - 2019 YILLARI ARASI İSTATİSTİKLERİ BELLİ OLDU

2018 yılı Temmuz ayında 1.1 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Temmuz ayında 9.9 milyar TL fazla verdi

*2018 yılı Temmuz ayında 9.3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Temmuz ayında 17.6 milyar TL faiz dışı fazla verildi

*2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 45 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 68.7 milyar TL açık verdi

*2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 10.2 milyar TL faiz dışı açık verildi

*TCMB ihtiyat akçesi gelirlerinin transferini de içinde barındıran 'genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri' Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %487.3 artarak 32.6 milyar TL oldu