Fenerbahçe 5 yılda 1 milyar TL zarar etti

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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçirerek taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, bilançosunda devam eden bozulma ile yatırımcılarını da çileden çıkardı. Geçen yılı 206 milyon lira zararla kapatan Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki toplam zararı 945 milyon TL'ye ulaştı.20 yıllık Aziz Yıldırım iktidarını yıkarak başkan olan Ali Koç'un ilk yılında Fenerbahçe'nin borcu 580 milyon lira artarak 2.6 milyar lirayı geçti. Son iki yılda borcu yüzde 115 artan Fenerbahçe, 4 büyük içerisinde en borçlu kulüp haline geldi. 2016'de Galatasaray 1.4 milyar TL ile en borçlu kulüp iken, Fenerbahçe'nin borcu 1.2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. 11 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesi ve 5 sezondur da Türkiye'de kupa alamaması nedeniyle gelir sıralamasında da ezeli rakibi Galatasaray'dan fark yedi. Fenerbahçe'nin geliri üç futbolcunun satılmasının etkisiyle 2018'de yüzde 50 artarak 890 milyon liraya çıktı. 2016'da Galatasaray'dan fazla gelir elde eden Fenerbahçe, özellikle Şamponlar Ligi'ne katılamamasının etkisiyle, Cimbom'un girisinde kaldı.Galatasaray'ın geliri yüzde 182 artarak 1.1 milyar liraya ulaştı. Galatasaray Türkiye'de bir takımın bir yıl içerisinde elde ettiği en yüksek gelir rakamına imza atarken, bunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım etkili oldu. Cimbom bu gelirin 237.5 milyon lirasını yayından, 231 milyon lirasını da UEFA Şampiyonlar Ligi katılımından sağladı. Galatasaray iki yılda gelirini üçe katlarken, Fenerbahçe'nin geliri bu dönemde yüzde 90 arttı. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Galatasaray, Başakşehir ve Porto'nun elenmesiyle ayrıca 14.7 milyon Euro daha gelir sağlayacak. Galatasaray ligi şampiyon tamamladığı geçen yıl 30.5 milyon TL net kâr elde etti.