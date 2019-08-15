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terminalinin yüzde 95’i tamamlandı

Giriş Tarihi: 15.8.2019
TürkAkım terminalinin yüzde 95’i tamamlandı
RUS gazını Türkiye'ye ulaştıracak ve buradan da Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediği ve doğal gaz akışının 2019 sonunda başlamasının öngörüldüğü belirtildi. Yüzde 95'i tamamlanan inşaat çalışmalarında, 100 kadarı proje bölgesinden olmak üzere doğrudan ve dolaylı bin 700'ü aşkın kişinin istihdam edildiği kaydedilen açıklamada, "TürkAkım, yılda 31.5 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip olacak' denildi.
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TürkAkım terminalinin yüzde 95’i tamamlandı
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