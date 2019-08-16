4 ayda 1.1 milyon yeni istihdam

BUGÜN NELER OLDU

KUR saldırısının ardından alınan önlemlerle ekonomide sağlanan dengelenme sürecinin olumlu yansımaları, enflasyon ve cari açıktan sonra işsizlikte de kendini gösteriyor. Mayısta işsizlik yüzde 12.8 ile 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik nisan ayına göre 0.2 puan, yüzde 14.7 seviyesinin görüldüğü şubat ayına göre ise 1.9 puan azaldı. Ocak ayında 27 milyon 157 bin olan istihdam edilenlerin sayısı, 4 ayda 1 milyon 112 bin kişi artarak 28 bin 269 bine ulaştı. Şubat ayında 4 milyon 730 bin olan işsiz sayısı ise, 3 ayda 573 bin kişi azalarak 4 milyon 157 bine indi.