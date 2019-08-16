Alman devinden TL uyarısı: Satmayın

BUGÜN NELER OLDU

İÇ piyasaların kapalı olduğu dönemde 5.63 TL'ye yükselen dolar, dün 5.55'e gerilerken, dünya devlerinden 'TL'ye güven' mesajları geldi. Deutsche Bank, şok seçim sonucunun Arjantin için kendine has bir durum olduğunu belirterek, "Türk Lirası daha ziyade iç gelişmeler, akışlar, değerlemeler ve destekleyici kalmaya devam eden mevsimsel faktörlerden yön bulmalı. Bu nedenle Türk lokal varlıklarına yönelik yapıcı eğilimimiz sürüyor" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom, hazırladığı raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin güvenin bir yıl öncesine göre arttığına dikkat çekti.