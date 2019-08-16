Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları yüzde 8 kısaldı

'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları yüzde 8 kısaldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin 'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının geçmişe göre yüzde 8 kısaldığını ve aynı oranda yakıt maliyetlerinde tasarruf elde edildiğini açıkladı

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 12:17
İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları yüzde 8 kısaldı

Konuyla ilgi olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hüseyin Keskin, 1 milyon kilometrekarelik Türkiye Hava Sahası'nı yönettiklerini ve emniyetli hava trafik kontrol hizmetini yakıt tasarrufu ile bir araya getirmeyi başardıklarını söyledi.

Keskin, "Tamamen milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarımları yapılan İstanbul Hava Sahası, yenilenmiş uçuş güzergahlarıyla havacılığımızı dünyada ilk sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bölgedeki tüm havalimanlarına ve transit uçuşlara başarıyla hizmet veriyor. Marmara bölgesinde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanının açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaltıldı. Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık bir azalma ile yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bu güzel neticeyle bizleri gururlandıran arkadaşlarıma minnettarım. Ayrıca, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımıza rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunmak için havalimanlarımızda özveriyle görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları yüzde 8 kısaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN