Robotik araştırmacıları İstanbul’a geliyor

BUGÜN NELER OLDU

İlkı ?1996'da St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Konuşma ve Bilgisayar Konferansı ve 4 yıldır bu konferansın bünyesinde düzenleyen Uluslararası Etkileşimsel Katılımcı Robotik Konferansı 20-25 Ağustos 2019'da Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek. Otomatik konuşma tanıma ve üretme konularında dünyanın önde gelen araştırmacılarından ABD John Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hynek Hermansky, bilişsel modelleri konuşma tanımaya uygulayan Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Odette Scharenborg ve Türkiye'nin ileri gelen robot araştırmacılarından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Şahin'in açılış konuşmacıları olarak katılacağı konferanslar paralel oturumlarla düzenleniyor. Konferansların düzenleyicileri arasında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Saraçlar bulunuyor.