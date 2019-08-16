Sigaradan alınan vergide artış

BUGÜN NELER OLDU

SIGARADAN alınan asgari maktu tutarı artırıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, maktu vergi 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 lira oldu. Bir paket sigara içindeki her bir dal sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 4 Temmuz'da 0.2679 TL'den 0.2895 liraya çıkmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 5.35 liradan 5.79 liraya yükselmişti. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu. ANKARA