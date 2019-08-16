Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi, İş Bankası konut - taşıt - ihtiyaç kredisi 2019 faiz oranları!

haberi: ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, , Yapıkredi, İş Bankası konut - taşıt - 2019 faiz oranları!

ile ilgili araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. 3 kamu bankası Ziraat, ve Vakıfbank'ın geçtiğimiz haftalarda art arda kredi faiz oranlarında indirim yapması emlak piyasası başta olmak üzere taşıt ve diğer piyasaları hareketlendirmiş özellikle konut kredilerine rekor başvuru yapıldığı öğrenilmişti. Uzmanlar kurban bayramının ardından başvuruların daha da artacağını bildirirken, özel bankaların da kredi faizlerinde indirime gitmesini gerektiğini ifade etmişti. Bu süreçte vatandaşlar da özellikle 'kredi faiz oranları ne kadar' 'konut - taşıt - faizleri ne kadar?' sorusunun yanıtını sıklıkla arıyor. Peki bankalar hangi oranları uyguluyor. İşte Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Yapıkredi, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve diğer tüm bankaların 2019 taşıt - ihtiyaç - faiz oranları!

Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 10:12
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi, İş Bankası konut - taşıt - ihtiyaç kredisi 2019 faiz oranları!

ne kadar? Bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kredi çekmek isteyen kişiler bankaların uyguladıkları faiz oranlarını takip ederek en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Öte yandan özel bankaların da konut - taşıt - faiz oranlarında indirime gitmesi söz konusu. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka, hangi oranları uyguluyor? Biz de tüm bu soruların yanıtları için 2019 kredi faiz oranlarını haberimizde derledik.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

: 0.99

: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi, İş Bankası konut - taşıt - ihtiyaç kredisi 2019 faiz oranları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN