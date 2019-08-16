Temmuzda bütçe fazlası 9 kat arttı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN yılın temmuz ayında 1.1 milyar TL olan bütçe fazlası bu yılın aynı döneminde yüzde 777 artarak 9.9 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde faiz dışı fazla yüzde 90 artarak 17.6 milyar TL oldu. Temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.1 artarak 93.4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 37.6 artarak 83.5 milyar lira oldu. Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 yükselerek 496.4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22.7 artışla 565.1 milyar lira oldu.