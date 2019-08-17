Enerjide 3 kritik hamle

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden olan enerji alanında 3 kritik genelge yayımlandı. Rusya ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yapım çalışmaları sürerken, yayımlanan genelge ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması ve ihtiyaç duyulan her türlü destek, yardım ve kolaylığın sağlanması için azami özen gösterilmesi istendi.Enerji ve tabii kaynak yatırımlarının hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini koordine etmek amacıyla kurulan Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu'nun adı ise Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu olarak değiştirilerek yeniden yapılandırıldı. Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili bakan yardımcısının başkanlığında, yatırımın niteliğine göre davet edilecek Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile çeşitli bakanlık ve genel müdürlüklerden kurum adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerden oluşacak. Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu, kamu ve özel sektör tarafından yapılan ve yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takip, denetim ve koordinasyonunu sağlayacak. Kurul, çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı bilgilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla alt komite, danışma ve çalışma grupları oluşturabilecek. ANKARAKAMU binalarında enerji tasarrufuna ilişkin yayımlanan genelgeye göre ise, yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Enerji tasarruf hedeflerinde gerçekleşme oranları Enerji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına raporlanacak