Genç mühendisler Akkuyu’da işbaşında

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Türkıye'nın ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışacak genç Türk mühendisler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'ndeki (MEPhI) 6.5 yıllık eğitimlerinin ardından görevlerine başlamanın sevincini yaşıyor. Rusya'nın Obninsk şehrinde geçen yıl martta eğitimlerini tamamlayan ilk Türk öğrenci grubu, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Ankara ofisi ve Mersin'deki santral sahasında işe başladı. Akkuyu macerasının bir gazete ilanıyla başladığını kaydeden genç mühendis Anıl Memiş, MEPhI'deki nükleer enerji mühendisliği eğitimini şubatta tamamladığını ve haziranda da Ankara ofisinde göreve başladığını söyledi.