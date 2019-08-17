Kredi kullanımında denetim artıyor

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Kredı kullanımında denetimi artıran, bağımsız denetim raporu risk sınırını 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşüren yönetmelik yayımlandı. Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları (YEP) 2019 yılı Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmış ve toplam riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirileceği belirtilmişti. Bu değişiklik ile mali şeffaflığın artırılacağı ve bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkânının kolaylaştırılacağı vurgulanmıştı. ANKARA