1 haftada 14 bin ev satıldı

1'İN

BUGÜN NELER OLDU

Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 0.99'a çekmesi bir süredir ev alma talebini erteleyen tüketiciyi harekete geçirdi. Üç kamu bankasına bir haftada 35 bin talep geldi. Edinilen bilgilere göre, bankalara gelen talebin yüzde 40'ı yani 14 bini markalı konut projeleri için yapıldı. Sektör temsilcilerine göre 1.5 yıldır satılmayı bekleyen 500 bin konut bulunuyor. Yapılan faiz indirimi hareketiyle, 500 bin ev talebinin yüzde 20'sinin satılması inşaat sektörüne can suyu olacak.Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 1.5 yıldır konut kredi faizi nedeniyle satılması beklenen 500 bin konutun satılamadığını ve vatandaşların faiz fırsatını beklediklerini belirterek, bu talebin alıma döneceğini ifade etti. Elmas, bankaların faiz indirimi hareketinin bayram ve tatil dönemine denk geldiğini hatırlatarak, "Vatandaşımızın satış ofisi ziyareti ve yaptığı aramalardan anlıyoruz ki, bekleyen alıcı harekete geçti. Satışlarımız hızlandı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte, sektör temsilcileri olarak yaptığımız kampanyaların da etkisiyle konut satışları daha da artacak. Bankalara bir haftada gelen 35 bin başvuru, bir ayda 100 bini geçecektir" diye konuştu. Faiz indirimi hamlesinin konut fiyatlarının zamlanmadan gelmiş olmasının vatandaş açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise "Bilindiği gibi birçok konut üreticisi geçen yıldan bu yana fiyatlarında büyük bir revizyona gitmedi. Düşük maliyetlerle yaptıkları projelerdeki cazip fiyatları müşterilerine sunmaya devam ediyorlar. Yüzde 50 ila 70 maliyet artışımız var. Ancak bir haftada gelen taleple görüyoruz ki vatandaş konuttan uzaklaşmadı. Her türlü hareketi takip ediyor" dedi. Hükümetin kararlı duruşu, dövizdeki düşüş eğilimi ve faizlerin psikolojik sınırın altına inmesiyle konut sektörünün eski günlerine döneceğinin altını çizen Durbakayım, "Faiz indirimi hamlesini yaptığımız kampanyalarla daha da cazip hale getiriyoruz. Sektör olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.Kamubankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi rekor seviyeye çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustos başında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerinden gelen talep rekor seviyeye çıkarken, 7 iş gününde 34 bini aşan kişinin 5.9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğunu kaydedildi.Son1 yıldır durgun bir dönemden geçen gayrimenkul sektöründe canlılık başladı. Faizlerin düşmesiyle birlikte markalı konut üreticileri, gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral aşılamak için kampanya yarışına girdi. Pek çok proje için faiz oranı yüzde 0.99'a düşerken vade 180 aya kadar uzuyor. Bunun yanında şirketler konut alıcılarına indirimden taksit eksiltmeye kadar cazip ek fırsatlar da sunuyor.ZıraatBankası, Halkbank ve Vakıfbank, 500 bine kadar konut kredilerini 180 ay vade için yüzde 0.99 faizle tüketicilere sunuyor. 500 bin-1 milyon lira arasındaki kredi faizleri 180 ay vadeye kadar yüzde 1.19. 1 milyon lira ve üzeri için 180 ay vadede faiz oranı yüzde 1.39. Ziraat ve Vakıf Katılım'da ise 250 bin TL'ye kadar olan tutarlarda 180 ay vade için kâr oranı 0.99.