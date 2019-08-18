12 yeni OSB geliyor

Anadolu kaplanları, uzun süren sessizliğini bozup yeniden yatırımlara hız verdi. Özellikle ara malı üretimine yönelik teşviklerin de etkisiyle 12 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için start verildi. Ayrıca Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurmaya yönelik çalışmalar da ağırlık kazanmış durumda. Bugüne kadar 17 OSB hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 yeni OSB daha kuruyor. Bir süredir çalışmaları devam eden ve başvuru aşamasına gelen OSB'lerin 1 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu OSB'ler Gümüşhane, Adana Karataş, Çorum Alaca, Kahramanmaraş Elbistan, Balıkesir Edremit, İzmir Dikili, İzmir Menderes, Aydın Efeler, Van, Elazığ, Malatya Yazıhan ve Niğde Bor'a kurulacak.



60 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ

Öte yandan izinleri yakın zaman önce alınanan Yalova İMES OSB, Karasu ve Deliklikaya OSB'de de hareket başladı. 5 milyon metrekarelik alanda 300 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceği, 15 bin kişinin istihdam edileceği İMES OSB için altyapı çalışmalarının hazırlıkları tamamlandı. Yalova İMES OSB ekibi şantiye binasını faaliyete soktu, iş makineleri bayram ertesi sahaya giriyor. Öte yandan Hadımköy Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesi şirketlerden yoğun ilgi görüyor. İstanbul'un sanayi ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan bölgenin 30 bin kişiye istihdam yaratması ve 60 milyar dolarlık bir ekonomi üretmesi tahmin ediliyor. Akıllı fabrikalarda üretim amaçlayan projede altyapı çalışmaları tamamlandı. Yine Karasu Organize Sanayi Bölgesi son dönemdeki ulaşım projeleri ile yüzü gülen alanlardan biri oldu. Bölgede tarla vasfındaki arazilerin metrekaresi 10 liradan başlıyor. Şileİstanbul yolu, Karasu ile İstanbul arasındaki mesafeyi 110 km'ye indirecek. Karasu OSB demirçelik sektöründe faaliyet gösteren firmalar için cazip imkânlar sunuyor.