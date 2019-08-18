Elektrikte yerli üretimle 1.4 milyar dolar kasada kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Elektrıküretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocaktemmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerji geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 azaldı. Bu sayede yaklaşık 1.4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı. Temmuzda elektrikte kurulu güç geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi. Ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 29.4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı. Söz konusu dönemde elektrik ithalatı ise 23.4 azaldı.