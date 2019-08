EPDK yabancı yatırımcı için harekete geçti

BUGÜN NELER OLDU

EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dünyanın farklı köşelerindeki yabancı yatırımcılara Türkiye'deki enerji piyasalarını anlatacak. "Invest in Turkish Energy" projesi kapsamında hazırlanan İngilizce videolarda Türkiye enerji piyasalarının potansiyeli ve yatırım yapmanın avantajları anlatılırken, yatırım yapmak isteyenlere yol gösteriliyor. EPDK'nın Enerji Uzmanları Derneği (EUD) işbirliğinde hayata geçirdiği "Invest in Turkish Energy" projesiyle Türkiye enerji piyasaları yabancı yatırımcılara anlatılacak. OECD'nin en büyük 10'uncu enerji piyasası Türkiye; Avrupa'nın 6. büyük petrol piyasası, 4'üncü büyük elektrik piyasası ve 3'üncü büyük gaz piyasasına sahip. Ayrıca Türkiye; bugün otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore'den sonra 2'nci sırada yer alırken, otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından ise lider konumda. Projenin hedefi de dünyanın dört bir yanındaki yabancı yatırımcılara ulaşmak ve Türkiye'nin enerji piyasalarına ilişkin temel bilgileri, yatırım fırsatlarını ve yatırım yapmanın yollarını paylaşmak olarak belirlendi. Konu seçimleri de bu amaç doğrultusunda yapıldı. 3 ile 8 dakika arasında değişen sürelerde hazırlanan 25 videoda Türkiye enerji piyasalarının sahip olduğu potansiyel, yatırım yapmanın avantajları ve hangi alanlarda nasıl yatırım yapılabileceği anlatılıyor.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye enerji piyasalarının sahip olduğu potansiyeli yabancı yatırımcıya layıkıyla anlatmanın önemine değinerek, şunları söyledi: "Enerji piyasalarımızın potansiyeli ortada ve ülkemize yatırım yapan kaybetmez. EPDK sadece lisans veren, mevzuat hazırlayan bir kurum değil. Yatırım danışmanı gibi çalışarak, yabancı yatırımcılara yol gösteriyoruz. Ülkemize kazandıracağımız her yatırım, vesile olacağımız her istihdam bizim için mükafat niteliğindedir."