7 ayda 60 milyon yolcu uçtu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dakitüm havalimanlarından ilk 7 ayda 401 bin 422 iç ve dış hat seferi ile 58 milyon 297 bin 35 yolcu taşındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından ticari seferlere kapatılan Atatürk Havalimanı'nı bu yılın ocak-temmuz döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk 7 ayda iç hatta 12 milyon 377 bin 290, dış hatta 7 milyon 704 bin 161 yolcu ağırlandı. "Türkiye'nin Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı'nda, yılın 7 ayında 22 milyon 143 bin 50 yolcu ağırlandı. Bu dönemde iç hatta 5 milyon 679 bin 299, dış hatta 16 milyon 463 bin 751 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanarak uçtu.