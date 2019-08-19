Dünya Türk ürünleri tüketiyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye, fındık, kayısı, kiraz ve incir ihracatından 2.17 milyar dolarlık döviz girdisi sağladı. Son 16 yılda tarımsal milli gelirin 37 milyar liradan 213.4 milyar liraya ulaştığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi: "Bu dönemde; meyve üretimi 13.3 milyon tondan 22.3 milyon tona, sebze üretimi 25.8 milyon tondan 30 milyon tona, tarla bitkileri üretimi 58 milyon tondan 64.4 milyon tona çıktı. Toplam bitkisel üretimimiz 98 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi. Üretimdeki bu artış ihracatımıza da olumlu yansıyor. 2002'de 3.7 milyar dolar tarım ürünleri ihracatımız 2018'de 17.7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda. Sadece bu üründen toplam 2.17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik. 20 üründe ise dünyada ilk dört içerisinde yer alıyoruz." Türkiye'de üretilen fındığın yaklaşık 3'te birini alan Ferrero'nun Genel Müdürü Bamsı Akın ise, Türk fındığının kendileri için tercih değil vazgeçilmez olduğunu söyledi.