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Son dakika... Güncel ne kadar oldu? 19 Ağustos Pazartesi gram ve fiyatları...

Haftanın ilk iş günü konusundaki son dakika bilgileri oldukça merak ediliyor. Geçen hafta piyasalarda yaşanan değişimlerden sonra ilgi daha da arttı. 19 Ağustos ? Düğün sezonunun ortalarında olduğumuz günlerde gram, fiyatları hakkındaki en güncel detayları haberimizde bulabileceksiniz, toplumsal değerlerin ve ortak hafızanın oluşturduğu kültürümüzde altın, oldukça önemli bir yer tutar.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 08:10
Son dakika... Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ağustos Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları...

Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında ne kadar oldu? sorusu yer almaktadır. Geçen hafta piyasalarda yaşanan değişimlerle birlikte bu hafta piyasaların nasıl açılacağı merak konusu oldu. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, en çok birikimi yapılan yatırım araçları arasında yer alıyor. 19 Ağustos Pazartesi altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri burada...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle son dönemde fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altına olan talep de arttı. , 19 Ağustos Pazartesi günü 270,82 TL'den alınırken 270,84 TL'den satılıyor. Son dönemde düğünlerde gelin ve damada gram altın da hediye ediliyor.

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Son dakika... Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ağustos Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları...
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