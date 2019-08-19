Son dakika... Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ağustos Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları...

Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yer almaktadır. Geçen hafta piyasalarda yaşanan değişimlerle birlikte bu hafta piyasaların nasıl açılacağı merak konusu oldu. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, en çok birikimi yapılan yatırım araçları arasında yer alıyor. 19 Ağustos Pazartesi altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri burada...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altına olan talep de arttı. Gram altın, 19 Ağustos Pazartesi günü 270,82 TL'den alınırken 270,84 TL'den satılıyor. Son dönemde düğünlerde gelin ve damada gram altın da hediye ediliyor.