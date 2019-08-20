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Bakan açıkladı! O inşaatlar durduruldu

Çevre ve 'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmalara dikkat çekerek "'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu" dedi. Bakan Kurum öte yandan, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 15:34
Bakan açıkladı! O inşaatlar durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyılarda kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Murat Kurum Muğla'da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmalara dikkat çekerek "Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: O inşaatlar durduruldu!

YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Kurum öte yandan, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." açıklamasında bulundu.

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Bakan açıkladı! O inşaatlar durduruldu
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