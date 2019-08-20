Fındık alım ödemeleri başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık piyasalarında istikrarın sağlanması için alıma başlıyor. Dün üreticilere alım için randevu verilmeye başlandı. Alım bedelleri ise 20 gün içinde ödenecek. TMO, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram başına 17, levant kalite kabuklu fındık 16.50, sivri kalite fındık ise 15.50 TL'den satın alınacak. TMO tarafından alımı gerçekleştirilecek fındığa yönelik kriterler de belirlendi. Buna göre, kabuklu fındık alımları fiziksel analizle gerçekleştirilecek. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak gibi) yüzde 0.5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacak. Eski yıl mahsulü ürünlerin alımı ise yapılmayacak.