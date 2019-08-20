Hong Kong protestoları ekonomiye ağır darbe vurdu

BUGÜN NELER OLDU

HONGKong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestoların, kent ekonomisine olumsuz etkisi her geçen gün artıyor. 3 aydır süren protestolarda, hükümet de protestocular da geri adım atılmayınca Hong Kong havacılık sektörü 76 milyon dolar zarara uğradı. Kentte ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.4 küçüldü. Mal varlığı eriyen zenginler, gösterilerin durması çağrısında bulundu. Bölgede bu hafta sonu 10 binlerce hükümet karşıtı protestocu, yaptıkları gösterilerle bölgedeki tansiyonun süreceğini gösterdi. Son haftalarda Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan gösteriler nedeniyle geçen pazartesi ve salı günü 500'den fazla uçuş iptal edilirken, binlerce yolcu mahsur kaldı. Öte yandan protestocular internet üzerinden başlattıkları kampanya ile cuma ve pazar günleri arasında perakendeci ve bazı şirketlerden az alışveriş yapma çağrısı yapmıştı. Ekonomik boykot olarak adlandırılan bu çağrıya 10 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Hong Kong'da protestoların ekonomiye yönelik olumuz etkisinin önünü alabilmek için yerel hükümet, ekonomik rahatlama önlemi olarak 2.4 milyar dolar yardım paketi açıkladı.