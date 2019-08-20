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nedir? Neden seyahat sigortası yaptırmak gerekir?

Yurt içi ve yurt dışı tatillerine giderken, bayramlarda deniz havası almak, sakince güneşlenmek için yolculuklarınızda yaptırıyor musunuz? ve neden seyahat sigortası yaptırmak gerekir? sorularınızın cevaplarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde cevapladık. Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Datça, Ayvalık, İtalya, Portekiz, Hollanda, Yunanistan, Kıbrıs... Tatil için en çok tercih edilen rotalara yolculuk yaparken mutlaka seyahat sigortası yaptırmalısınız.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 16:17
Seyahat sigortası nedir? Neden seyahat sigortası yaptırmak gerekir?

Seyahat sigortası tatile giderken valiz kaybetme durumlarında, karşılaşılan hastalıklarda, kazalarda devreye girer. Mutlaka seyahat sigortası alırken, poliçenizin başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat etmelisiniz. Neden seyahat sigortası yaptırmak gerekir?

Hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerinizde belirli riskler vardır, beklenmedik kazalar, hastalıklar veya bagaj kaybolması gibi sorunlarla karşılabilirsiniz. Seyahat sigortası yaptırarak huzurlu bir tatil imkanı bulabilirsiniz.

Güvenlik ve huzur dışında ekonomik açıdan da avantajlar sağlayan sigorta sistemi, ters gidecek durumlarda sizi ve ailenizi hem maddi hem de manevi açıdan korur, size güvence verir.

Yolculuğunuzun iptal edilmesi, uçağınızın gecikmesi gibi mağdur olabileceğiniz durumlarda zararlarınızı gidererek ekonomik açıdan da zarar görmenizi engeller. Hem kafanızın rahat hem bütçenizin sıkışmadığı bir tatil rahatlığı için seyahat sigortası yaptırmak önemlidir.

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Seyahat sigortası nedir? Neden seyahat sigortası yaptırmak gerekir?
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