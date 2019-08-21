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ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 2019 Çeyrek ve Gram altın…

hem hem de dünyada en çok takip edilen ekonomi konuları arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde Çin-ABD arasındaki ticaret savaşlarının çözümü konusunda yaşanan belirsizlik, güvenli bir liman olarak değerli madenlere yönelimi artıyor. Altın, sadece yatırım değil hediye aracı olarak da kullanıldığı için gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve fiyatları sürekli araştırılıyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizde 22 Ağustos 2019 itibariyle gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi edinebilir ve canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 07:56
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 2019 Çeyrek ve Gram altın…

ile ilgili yatırımcıların araştırmaları hız kazandı. FED'in faiz kararı vereceği beklentisi, uluslararası piyasalardaki belirsizlik altına olan ilgi ve talebi artırmış durumda.. Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir anbean güncel değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Özellikle ülkemizde dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişimlerden de doğrudan etkileniyor.

İşte 22 Ağustos 2019 tarihli altın fiyatları...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 2019 Çeyrek ve Gram altın…
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