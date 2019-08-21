Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 2019 Çeyrek ve Gram altın…

Altın fiyatları ile ilgili yatırımcıların araştırmaları hız kazandı. FED'in faiz kararı vereceği beklentisi, uluslararası piyasalardaki belirsizlik altına olan ilgi ve talebi artırmış durumda.. Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir anbean güncel değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Özellikle ülkemizde dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişimlerden de doğrudan etkileniyor.

İşte 22 Ağustos 2019 tarihli altın fiyatları...