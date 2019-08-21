Burs ve iş garantisi tekstile ilgiyi artırdı

BUGÜN NELER OLDU

HAZIR giyim, konfeksiyon, deri ihracatçı birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Yüksek Öğretim Kurumu arasında imzalanan, tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere yönelik burs ve istihdam projesi ilk meyvelerini verdi. 2018'de yalnızca yüzde 42 oranında tercih edilen tekstil mühendisliği kontenjanları, iş garantisiyle 2019'da yüzde 92 doldu. İstanbul Hazır giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Projenin ikinci aşamasında uygulamalı eğitim ve eğitim müfredatının güncellenmesine ilişkin YÖK, bölüm başkanları ve sektörün katılımında geleceği planlayacağız" dedi.