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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar-euro kurları 2019

Haftanın üçüncü işlem gününe girmemizle birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar dolar ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Ekonomi alanında “Bugün ve Euro kuru ne kadar?” sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Uzun süredir aşağı yönlü seyreden dolar kurunun bu haftaki yukarı yönlü seyri dikkat çekiyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? Haberimizden güncel kurlarına ulaşabilir ve canlı dolar fiyatlarını takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 08:18
Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar-euro döviz kurları 2019

Dolar fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırması devam ediyor. Asya borsaları yatırımcılar arasında yaygın küresel resesyon ve uzun süredir devam eden ticaret savaşı kaynaklı endişelere karşılık başlıca ekonomilerin büyümeyi desteklemek için sürdürmek için ekonomiye daha fazla parasal ve mali destek vereceği beklentileriyle yatay seyretti. Fed'in ABD faizleri konusunda ne yapacağını yakından izleyen yatırımcılar, ayrıntılar için bu akşam yayımlanacak Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyorlar. FED kararı beklenirken dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareket hakim. Peki, dolar bugün ne kadar kaç TL?

İşte güncel dolar ve euro fiyatları...

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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar-euro döviz kurları 2019
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