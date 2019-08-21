Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar-euro döviz kurları 2019

Dolar fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırması devam ediyor. Asya borsaları yatırımcılar arasında yaygın küresel resesyon ve uzun süredir devam eden ticaret savaşı kaynaklı endişelere karşılık başlıca ekonomilerin büyümeyi desteklemek için sürdürmek için ekonomiye daha fazla parasal ve mali destek vereceği beklentileriyle yatay seyretti. Fed'in ABD faizleri konusunda ne yapacağını yakından izleyen yatırımcılar, ayrıntılar için bu akşam yayımlanacak Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyorlar. FED kararı beklenirken dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareket hakim. Peki, dolar bugün ne kadar kaç TL?

İşte güncel dolar ve euro fiyatları...