İBB’de eleman kıyımı başladı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce çalışmaya devam edeceğini söylediği çalışanları hedefine aldı. Kendi kadrolarını yerleştirmek için Medya A.Ş.'de dün 50 kişi işten çıkarıldı. İşçi kıyımına devam edileceği ifade edilirken, diğer birimlerde de hazırlıkların yapıldığı öğrenildi. En son geçen hafta cuma günü İBB iştiraklerinden Meyda A.Ş.'de görevli olan İstanbul Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın görevine son verildi. Kazanasmaz'ın ardından sabah saatlerinde İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanlığına oturduğu ve İpek Elif Atayman'ın genel müdür olarak atandığı Medya A.Ş.'de görevli olan yayınlar müdürü Mustafa Güngör, iş geliştirme ve projeler müdürü İsmihan Şimşek ile yapımlar müdürü Kudret Akın'ın da aralarında bulunduğu 50 kişinin gerekçe gösterilmeksizin işine son verildi. Atayman'ın göreve getirilmeden önce Medya A.Ş.'deki çalışanlar hakkında bilgi topladığı iddia edildi. Şirkette toplu işten çıkarmaların olacağı belirtilirken, bunun diğer birimlere de sıçrayacağı öğrenildi.