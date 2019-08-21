Memur zammı masada

BUGÜN NELER OLDU

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarına yönelik mali ve sosyal haklarını belirleyecek beşinci dönem toplu sözleşme görüşmeleri sıkı pazarlıkla devam ediyor. Memur-Sen hükümetin 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan teklifini kabul etmedi. Memur-Sen zam teklifi yükseltilmediği gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı, cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirdi. Memur-Sen Başkanlar Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde gelinen noktayla ilgili dün gece toplandı. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonunda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın dün yaptığı zam teklifinin yükseltilmesi ve müzakere süresinin iki gün uzatılması tekliflerinin karşılanmaması gerekçesiyle iş bırakma, bakanlık önünde cüzdan bırakma eylemi yapılması kararlaştırıldı. ANKARA