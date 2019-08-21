Vatandaştan habersiz imar değişmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKANRecep Tayyip Erdoğan'ın yılın başında açıkladığı manifestonun önemli ayağını oluşturan "imar ve kentsel dönüşümün" yeni yol haritası netleşti. Artık arsalar üzerinde en küçük imar değişikliğinden bile vatandaşın haberi olacak. İmar değişikliği, kaynak tahsisi gibi karar alma süreçleri şeffaflaşacak. İmar plan değişiklikleri muhtarlık binalarında ilan edilecek, plan değişikliklerinde vatandaşın, sivil kuruluşların görüşü, onayı alınacak. İmar alanına özel ihtisas mahkemeleri kurulacak. Gayrimenkul değer artışından elde edilen kazançlar kentsel hizmetleri geliştirmede kullanılacak. İşte eylem planının detayları:Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi gibi karar alma süreçleri internet üzerinden yayımlanacak. Daha önceden belediyenin imar dairesinde askıya çıkan değişiklikler muhtarlık ilan tabelalarında artık halkla paylaşılacak.Çevre, enerjide olduğu gibi imar alanında da ihtisas mahkemesi kurulacak. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak.Kentsel dönüşümün gayrimenkul odaklı, emsal artışına dayalı yaklaşımdan kurtulması sağlanacak. İmar planları ve kentsel tasarımlar, kentin dokusuna uygun olacak.İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanların planlaması yapılırken nüfus yoğunluğuna göre afet-acil durum toplanma alanları oluşturulacak.Kentsel dönüşüm çalışmalarında yerli ve yenilikçi malzemelerin üretilmesi desteklenecek.İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kurulacak. Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak.Tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer artışlarının tespiti, taşınmaz değer haritalarının oluşturulması için gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak.Kentlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere İller Bankası tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programları geliştirilecek.