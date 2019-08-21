Vatandaştan habersiz imar değişmeyecek

BAŞKAN
Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın başında açıkladığı manifestonun önemli ayağını oluşturan "imar ve kentsel dönüşümün" yeni yol haritası netleşti. Artık arsalar üzerinde en küçük imar değişikliğinden bile vatandaşın haberi olacak. İmar değişikliği, kaynak tahsisi gibi karar alma süreçleri şeffaflaşacak. İmar plan değişiklikleri muhtarlık binalarında ilan edilecek, plan değişikliklerinde vatandaşın, sivil kuruluşların görüşü, onayı alınacak. İmar alanına özel ihtisas mahkemeleri kurulacak. Gayrimenkul değer artışından elde edilen kazançlar kentsel hizmetleri geliştirmede kullanılacak. İşte eylem planının detayları:
KATILIMCILIK ESAS ALINACAK:
Yerel yönetimlerde imar değişikliği, kaynak tahsisi gibi karar alma süreçleri internet üzerinden yayımlanacak. Daha önceden belediyenin imar dairesinde askıya çıkan değişiklikler muhtarlık ilan tabelalarında artık halkla paylaşılacak.
İHTİSAS MAHKEMESİ:
Çevre, enerjide olduğu gibi imar alanında da ihtisas mahkemesi kurulacak. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak.
DÖNÜŞÜMDE YENİ YAKLAŞIM:
Kentsel dönüşümün gayrimenkul odaklı, emsal artışına dayalı yaklaşımdan kurtulması sağlanacak. İmar planları ve kentsel tasarımlar, kentin dokusuna uygun olacak.
İSTANBUL'A ÖZEL 2 BAŞLIK:
İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanların planlaması yapılırken nüfus yoğunluğuna göre afet-acil durum toplanma alanları oluşturulacak.
YERLİ MALZEME ÜRETİMİ:
Kentsel dönüşüm çalışmalarında yerli ve yenilikçi malzemelerin üretilmesi desteklenecek.
ULAŞIM PLANLARIYLA UYUM:
İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kurulacak. Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak.
GAYRİMENKUL DEĞER BİLGİ MERKEZİ:
Tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer artışlarının tespiti, taşınmaz değer haritalarının oluşturulması için gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak.
İLLER BANKASI DESTEK VERECEK:
Kentlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere İller Bankası tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programları geliştirilecek.