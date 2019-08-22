ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

ASELSAN'IN sipariş tutarı 10.2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. Şirket geçen yıl 9.1 milyar dolar sipariş almıştı. ASELSAN, bu yılın ilk altı aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1.8 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeler arasında 841 milyon euroluk Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon dolarlık Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon dolarlık Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıkıyor.

Bu yılın başında Uluslararası Pazarlama Birimi'ni yeniden yapılandıran ASELSAN, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırıyor. Bu kapsamda son olarak Gambiya'ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64'e yükseltti.

Haziran sonu itibarıyla satışlarını geçen yıla göre, yüzde 41 oranında artırarak 9 milyar liraya ulaştıran ASELSAN'ın net kârındaki büyüme aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti. Tahsilat tutarı da ilk 6 ayda 690 milyon lirayı aştı.