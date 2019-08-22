Dövizini satıp TL’ye geçene ilave getiri

Hükümetin dolarizasyonu azaltmak için aldığı önlemler ve bankaların Türk Lirası'nın cazibesini artıran yeni ürünleri, bankacılık sektöründe TL mevduatı 16 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 1 trilyon 118 milyar TL ile tarihi zirveye taşırken, Halkbank TL'ye geçişi hızlandıracak çok önemli bir hamle daha yaptı. Halkbank, hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerine "Dövizden TL'ye Dönüşüm Mevduat Hesabı" geliştirdi. Söz konusu hesap, dolar ve euro cinsinden birikimlerini kazançlı bir yatırım aracı olarak Türk Lirası mevduatında değerlendirmek isteyenlere ilave marjlar sağlıyor.



EK GETİRİ VERİLİYOR

Hesap açılış alt limiti 500 lira olarak belirlendi. Hesabındaki dövizini satarak Türk Lirası'na geçenlere, belirlenen vade aralıklarına göre yüzde 0.95 ila 1.10 arasında ilave faiz marjı uygulanıyor. Söz konusu hesapla, yıllık TL mevduat faizinin yüzde 17 olduğu dikkate alındığında, dövizini bulduranlara bu oran yüzde 17.95 olacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kurdaki dalgalanmanın azaldığı ve Türk Lirası'nın değer kazandığı bir dönemde, geliştirdikleri yenilikçi mevduat ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaştırmanın son bulmaya başlamasının, uluslararası yatırım iklimini biraz daha yumuşattığına değinen Arslan, "Bu süreçte, ülkemizde hayata geçirilen ekonomik uygulamaların başarıya ulaşması da piyasalara güven verdi" dedi.



TL MEVDUAT ZİRVEDE

Ekonomide başta cari açık ve enflasyon olmak üzere, makro verilerde sağlanan iyileşme ile birlikte hükümetin ve bankaların TL'ye geçişi hızlandırmak için aldığı önlemler meyvelerini verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı son verilere göre TL mevduat hacmi 16 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla tarihi zirveye çıktı. BDDK verilerine göre 5 Temmuz'da 1 trilyon 35 milyar TL olan TL mevduatların toplamı, 16 Ağustos'ta 1 trilyon 118 milyar liraya ulaştı. Söz konusu dönemde TL mevduatta yaşanan artış 83 milyar TL oldu. TL mevduatta 11 Haziran'dan bu yana yaşanan artış yaklaşık 100 milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki dönemde TL'ye geçişin hız kazanması bekleniyor.



TÜRK LİRASI'NA GEÇİŞ HIZLANACAK

GELECEK dönemde Türk Lirası varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte TL'yi destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Arslan, "Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

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