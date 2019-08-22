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İşçi kıyımına müfettiş el attı

Çalışma ve Bakanlığı müfettişleri, işçi kıyımına el attı. ’li Başkan ’ın kovduğu işçilerin dosyaları inceleniyor

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019
İşçi kıyımına müfettiş el attı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tarafından iş akitleri fesih edilerek işlerine son verilen işçilerin çıkışlarını incelenmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından dosyalar tek tek inceleniyor. Müfettişlerin işten çıkarılan işçilerin tek tek ifadelerine başvuracağı öğrenildi. CHP'li başkan Karalar'ın "bankamatikçiler" diyerek işten çıkarmalarına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kurban Bayramı'ndan önce işçi çıkışlarının mercek altına alınacağı sinyalini vermişti. Sarıeroğlu, "Adana'da, 800'ün üzerinde olduğu söylendi ama bende olan bilgi, bu rakamın 2 bin 500'lere kadar ulaşacağı. Bu işlerin takipçisi olacağım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptım. Sayın Bakanımızla görüştüm. İnşallah bir müfettiş görevlendirecekler ve bu belediyelerdeki işçi çıkarmalarını, maaş ödememe gerekçelerini yerinde inceleyecekler" demişti.

'ÇIKIŞLAR HAKSIZ'
Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanv ekili Ozan Gülaçtı, işçi çıkışlarının insani haklara aykırı olduğunu belirterek, "Müfettişlerin incelemelerinin sonucu ne çıkarsa herkes saygı göstermek zorundadır" dedi.

AVRUPA TEPKİ GÖSTERDİ
AVRUPA Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu ile Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu, işten çıkarılan 97 işçinin işe iadesi için Bolu Belediyesi'ne mektup gönderdi. Mektupta, belediyenin sözünü tutmadığı belirtildi.

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