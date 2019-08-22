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, Alman devine satılıyor

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Kamil Koç, Alman devine satılıyor
Türkıye'nın köklü otobüs şirketlerinden Kamil Koç, Almanya merkezli Flixmobiliy'e satılıyor. 1.000 araçlık filosu bulunan ve 2013'te sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBG'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruda, "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.'nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" açıklaması yer aldı. 2011'de Almanya'da kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Flixbus, uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapıyor.
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Kamil Koç, Alman devine satılıyor
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