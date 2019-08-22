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Son dakika... Güncel ne kadar oldu? 24 Ağustos gram ve fiyatları...

Haftanın son iş günü piyasalardaki son dakika gelişmeleri ilgiyle araştırılıyor. Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın oldukça önemlidir. Düğün sezonunun ortasında olduğumuz şu günlerde Kapalıçarşı'da 23 Ağustos güncel gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 23.8.2019 06:41
Son dakika... Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...

Son dönemde piyasalarda yaşanan değişimlerden sonra vatandaşların yeni gözdesi oldu. Düğünlerde de ile birlikte gram altınlar sıkça göze çarpıyor, bugün ne kadar oldu sorunun cevabı haberimizde. Yalnızca hediye olarak değil birikim alanında da altın, dolar ve eurodan bağımsız olarak bir numaralı tercihtir, işte 23 Ağustos altın fiyatları...

23 AĞUSTOS CUMA ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alan çeyrek altın bugün 443,20 TL'den alınırken 453,24 TL'den satılıyor. Özellikle son günlerde çeyrek altındaki yükseliş vatandaşın gram altına yönelmesine neden oldu. Birikim olarak da çeyrek, son derece önemlidir.

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Son dakika... Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...
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