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bugün ne kadar? fiyatları 23 Ağustos

ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım ve hediyeleşme aracı olan altının iniş ve çıkış grafiğini en çok etkileyen faktörler arasında döviz kurları bulunuyor. Özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan inişli çıkışlı grafikten doğrudan etkilenen ve dengesiz bir grafik çizen altın ile ilgili vatandaşların araştırmaları da devam ediyor. Peki, 23 Ağustos ? Son dakika gram, tam ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 09:49
Altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika gram tam ve çeyrek altın fiyatları 23 Ağustos

ile ilgili yaşanan gelişmeleri yatırımcısından birikimcisine kadar her kesimden vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde yatırım ve birikim alanında döviz kurlarından daha çok tercih edilen altının gram fiyatı bugüne %0.20'lik bir düşüş ile başladı. Peki, altın bugüne nasıl başladı? Son dakika gram, tam, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları burada!

23 AĞUSTOS GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alan çeyrek altın bugün 443,20 TL'den alınırken 453,24 TL'den satılıyor. Özellikle son günlerde çeyrek altındaki yükseliş vatandaşın gram altına yönelmesine neden oldu. Birikim olarak da çeyrek, son derece önemlidir.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın son yıllarda ülkemizde sıkça tercih edilen altın çeşitleri arasında yer almaktadır. Gram altın bugün 277,27 TL'den alınırken 277,33 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika gram tam ve çeyrek altın fiyatları 23 Ağustos
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