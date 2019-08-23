Dolar ve euro bugün ne kadar? 24 Ağustos dolar ve euro fiyatları burada

Çeşitli nedenlerle döviz almayı düşünen vatandaşların en önemli gündem konuları arasında günlük döviz kur oranları bulunuyor. Vatandaşlar döviz bürolarına gitmeden önce fikir sahibi olmak adına arama motorlarında yoğun olarak dolar ve euro bugün ne kadar? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. En güncel ve anlık oranları sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 24 Ağustos Cumartesi dolar ve euro fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? (24 AĞUSTOS 2019)

Dolar ve euro fiyatlarına ilişkin tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar;

DOLAR

ALIŞ: 5,7546

SATIŞ: 5,7635

EURO

ALIŞ: 6,4044

SATIŞ: 6,4297