Faizler inecek enflasyon düşecek

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Ankara?Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla çok doğru bir adım attığını belirterek, "Kitaplarda yazdığı gibi talep yönlü değil maliyet kaynaklı bir enflasyon var. Bu maliyet kurlardaki artış ve faizlerden kaynaklanıyor. İşletmeler bu maliyeti sattığı mallara koyuyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Faiz indirimiyle kurlar düşmeye başladı. Faiz inmeye devam ederse enflasyon da düşer" diye konuştu. Özdemir, devletin KDV alacakları ile mal ve hizmet alımlarına yönelik reel sektöre 160 milyar liranın üzerinde borcu bulunduğunu anımsatarak, buna karşılık Hazine'ye iki öneride bulunduklarını söyledi. Özdebir, "Amerika'da kasabada 'ev yapımı para' uygulanmıştı. Hazine'nin basacağı 'tüccara özel para' teklifimizi Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla paylaştık. Borçlara karşılık 10'ar bin liralık çek yaprakları yapılsın. Bunlar nakde dönüştürülmeyecek, vade faizi olmayacak. Mal ve hizmet alımı, devlete olan borçlarda kullanılacak" dedi. Özdebir böyle bir uygulama kapsamında basılacak 40 milyar liralık kağıdın 200 milyar liralık iş hacmi oluşturacağını ifade etti.