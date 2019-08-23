Hızlı Wi-Fi 6 bağlantısı için ilk deneme yapıldı

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Evdeve ofiste kablosuz internet bağlantısını hızlandıran Wi-Fi 6 teknolojisi için ilk deney gerçekleşti. Türk Telekom'un Acıbadem yerleşkesinde kurulan test laboratuvarında ilk kez denediği, Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle bir önceki nesil 802.11ac'ye göre 2.5 kat daha yüksek hıza ulaştı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, " Wi-Fi 6 çalışmaları sonrasında 5G ve fiber geniş bant ile sağladığımız yüksek hızları, ev ve ofis içi alanlara kablosuz şekilde taşımış olacağız" dedi. Türk Telekom, Wi-Fi 6'yı destekleyecek yeni modemlerinin teknolojik özellikleri sayesinde daha geniş bir kapsama alanına, daha yüksek hızlarda kablosuz internet ulaştırabilecek. Ayrıca Wi-Fi 6, eski nesillere göre daha düşük güç tüketimi sağladığından Wi-Fi'a bağlanan akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarlarda "daha uzun pil ömrü" sunacak. Yani cihazlar, bağlantı için pil ömründen daha çok harcamak zorunda kalmayacak. Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak Intel ile yeni kablosuz iletişim standardı Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye'de ilk kez denediklerini açıkladı. Kıraç, şöyle devam etti: "Wi-Fi 6'lı modemlerin, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşması ve kablosuz ağ performansının artmasıyla, iş, eğlence, güvenlik, akıllı ev konseptli her türlü uygulama yüksek kapasiteli kablosuz ağlar üzerinden kullanılabilecek. Türk Telekom bu yöndeki ilk ve en önemli adımı atarak teknoloji ve inovasyondaki liderliğini bir kez daha gösterirken, müşterilerini de yeni teknolojilerle tanıştırmanın gururunu yaşayacak."Türk Telekom'un yüksek hız ve konfor beklentisindeki müşterileri için özelleştireceği yeni nesil kablosuz modemleri sayesinde interaktif online oyunlar, video konferanslar, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), 4K-8K video iletimi gibi birçok popüler eğlence ve iş aracının önündeki gecikme ve kesinti engelleri tarihe karışmış olacak. Yüksek hızlı Wi-Fi 6 modemler sayesinde gecikmelerde yüzde 75 oranında iyileşme olacak. Ayrıca Wi-Fi 6 teknolojisi, IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının sorunsuz çalışmasına olanak sağlayacak.