İBB’de işçi kıyımına ortak tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden olan Medya A.Ş.'den önceki gün çıkarılan 50 kişi adına bir grup mağdur işçi İBB önünde toplandı. Seçim propaganda döneminde hiçbir çalışanın herhangi bir sebepten dolayı işten çıkarılmayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu ve yönetimini protesto etti. Medya A.Ş.'de çalıştıkları süre boyunca işlerini hakkıyla yaptıklarını anlatan işçiler, "Bu haksız sebepsiz feshi şiddetle kınıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyledikleri halde, usulsüzce ve hiçbir gerekçe göstermeksizin 20 Ağustos'ta aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir. İş Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre 184 kişilik bir şirket için yüzde 10'luk işçi çıkartma bile toplu işçi çıkartma sayılırken yüzde 25'i aşan bu işçi kıyımının hiçbir hukuki dayanağı yoktur" dedi.

'SUÇLAMALARI İADE EDİYORUZ'

Grup açıklamaları sırasında, işçi çıkarmalarının medyada yer almasından sonra sistematik bir saldırıya maruz kaldıklarını vurgulayıp şunları söyledi: "Usulsüzce çıkarılmayla birlikte özellikle sosyal medyada hakkımızda oluşturulan karalama kampanyası, iftiralar, hakaretler ve yalanlarla oluşturulan içi boş algıları iddia sahiplerine iade ediyoruz. Gecesini gündüzüne katıp bu şehre hizmet için çalışmış olan bizleri 'Bankamatik çalışanı' veya 'trol' olarak nitelendirenlere de hukuki olarak gerekenin yapılacağını bildiririz. Medya A.Ş., her zaman farklı görüşte insanların bir arada huzur içinde çalıştığı bir kurum olmuştur. Kimsenin bu kurumu lekelemeye hakkı olmadığı gibi, kurum çalışanlarını da lekelemeye hakkı yoktur. Hiçbir açıklama yapılmadan tarafımıza önceden tebliğ edilmeden ansızın yapılan bu haksız muameleyi ve usulsüzlüğü kabul etmediğimizi belirterek tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı bildiririz." Medya A.Ş.'de kameraman olarak çalışan Göktuğ Çakmak ve editör Rümeysa Perçinkaya da karara tepki göstererek, "7 Eylül'de düğünümüz vardı. Düğüne sayılı gün kala işten çıkarıldık. Biz çıkartılırken 6 kişi işe alındı. CHP'den torpil bulan 4 kişi de çıkarılanlar arasında olmasına rağmen işlerinde kaldı. Çıkartırken bir sebep belirtilir, performans düşüklüğü olabilir, böyle bir durum da yok" şeklinde konuştu.

LİNÇ KAMPANYASI YAPTILAR

İşten çıkartılan Medya A.Ş. İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin bankamatik olma ihtimali var mı? " dedi. İşten çıkarılan İsmail Er, "Yıllardır bu kurumda hizmet etmiş insanlar var. Herhangi bir soruşturma, disiplin suçu, kovuşturmaya maruz kalmadan sözleşmenin haksız gerekçeyle fesih edildiğini kendileri de söylüyorlar. Tek gerekçe 'sizinle çalışmak istemiyoruz'. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Mihriban Çetinel ise hukuki sürecin sonuna kadar gitmeyi düşündüklerini söyledi.