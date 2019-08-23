İŞKUR 18 bin bekçi alımı yapacak! İŞKUR bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

İş Bulma Kurumu (İŞKUR) , 18 şehirde istihdam edilmek üzere 18 bin bekçi alımı yapılacağını duyurdu. İlanın yayınlanması ile birlikte pek çok vatandaş, başvurularını nasıl gerçekleştireceğini ve başvuru şartlarının neler olacağını araştırmaya başladılar. İŞKUR başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR müdürlüklerinden özgeçmişleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtları…

İŞKUR 18 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR bekçi alımı başvurularını gerçekleştirmek için resmi site üzerinden veya İŞKUR müdürlüklerinden özgeçmişiniz ile birlikte yapabilirsiniz…

İŞKUR 18 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili sabit bir başvuru şartı bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedeni, firmadan firmaya şartların değişiklik göstermesidir.

İnşaat malzemeleri alım satımı alanında faaliyette bulunan firmaya 40 yaş üstü, emekli geçe bekçisi aranmaktadır. Emniyet teşkilatından emekli olursa tercih sebebidir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!