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18 bin yapacak! İŞKUR bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Özel sektör ve kamuda vatandaşlara iş olanağı sağlayan , güncel iş ilanlarını yenilerken, bu ilanlar arasında 18 bin dikkatleri çekiyor. 18 farklı şehirde bekçi olarak görev yapabilecek vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyorlar. Peki, İŞKUR 18 bin bekçi başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:54
İŞKUR 18 bin bekçi alımı yapacak! İŞKUR bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

İş Bulma Kurumu (İŞKUR) , 18 şehirde istihdam edilmek üzere 18 bin bekçi alımı yapılacağını duyurdu. İlanın yayınlanması ile birlikte pek çok vatandaş, başvurularını nasıl gerçekleştireceğini ve başvuru şartlarının neler olacağını araştırmaya başladılar. İŞKUR başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR müdürlüklerinden özgeçmişleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtları…

İŞKUR 18 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR bekçi alımı başvurularını gerçekleştirmek için resmi site üzerinden veya İŞKUR müdürlüklerinden özgeçmişiniz ile birlikte yapabilirsiniz…

İŞKUR 18 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili sabit bir başvuru şartı bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedeni, firmadan firmaya şartların değişiklik göstermesidir.

İnşaat malzemeleri alım satımı alanında faaliyette bulunan firmaya 40 yaş üstü, emekli geçe bekçisi aranmaktadır. Emniyet teşkilatından emekli olursa tercih sebebidir.

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