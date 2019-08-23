23 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

Son dönemde piyasalarda yaşanan değişimlerden sonra vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Düğünlerde de çeyrek altın ile birlikte gram altınlar sıkça göze çarpıyor, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorunun cevabı haberimizde. Yalnızca hediye olarak değil birikim alanında da altın, dolar ve eurodan bağımsız olarak bir numaralı tercihtir, işte 23 Ağustos altın fiyatları...

23 AĞUSTOS CUMA ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alan çeyrek altın bugün 443,20 TL'den alınırken 453,24 TL'den satılıyor. Özellikle son günlerde çeyrek altındaki yükseliş vatandaşın gram altına yönelmesine neden oldu. Birikim olarak da çeyrek, son derece önemlidir.