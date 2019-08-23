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'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu

’nde bir süredir doğalgaz araması yapan (TPAO) tarafından ’ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi bulundu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 07:17
Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu

Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi'ndeki çalışmalarına hız kattı. Bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştiren şirket, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz yatağına rastladı. Yaklaşık 3 ay önce bölgede kuyular açarak rezerv tespitinde bulunan TPAO, bölgedeki doğalgazı işlemeye başladı.

AYNI İLÇEDE İKİNCİ REZERV

Şirket 2019'un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından Kapaklı ilçesindeki çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı'nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

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