50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu

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DAR gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart'ta açıklanan 50 bin yeni sosyal konut projesinde kura çekimi bitti. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 67 ilde yapılacak projeye 637 bin kişi başvurdu. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 40 projenin ihalesi yapılıp inşaatlarına başlanmıştır. Bunların teslimleri ihalelerin yapılıp inşaatların bitimi sonrasında olacaktır. Bu da projelere göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 36 ayda konutlar teslim edilmiş olacaktır. Bu kapsamda Ankara Kuzeykent'te bulunan 809 konutun teslimi 26 Ağustos tarihinden itibaren başlayacaktır" denildi.