Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Koca'dan 'Balık Pulu' hastalarına müjde

'dan '' hastalarına müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'Asitretin' etken maddeli ilacın yerli muadilinin Eylül ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 11:43
Bakan Koca'dan 'Balık Pulu' hastalarına müjde

Bakan Koca, yazılı açıklamasında, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'Asitretin' etken maddeli ilacın, firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık 3 aydır piyasada bulunamadığını kaydetti.


Yabancı menşeli üretici firmanın, artık bu ilacı üretmeyeceğini ve piyasaya vermeyeceğini bildirdiğine vurgu yapan Bakan Koca, şöyle dedi:

"EYLÜL AYININ İLK HAFTASI PİYASAYA VERİLECEKTİR"

"Özellikle, halk arasında 'Balık Pulu' olarak bilinen 'İktiyozis' hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, Eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz."

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! 3'ü kanser olmak üzere 92 ilaç geri ödeme listesine alındı
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'dan 'Balık Pulu' hastalarına müjde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN